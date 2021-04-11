懶理女神形象崩壞｜陳瀅麻甩愛撩鼻屎 嚇親拍檔蕭正楠 (23:33)

【專訪】樣子甜美的陳瀅，是不少網民心目中的女神，原來她的性格十分男仔頭，拍畢劇集《愛美麗狂想曲》後，更將自己潛藏的最麻甩一面爆發出來，連劇中的另一半蕭正楠也被她嚇親，他說：「太太黃翠如和陳瀅在男仔頭方面都幾似，我處理慣男仔頭的女仔，但太太是正常傻的男仔，陳瀅是癲的男仔！」好像兩人在劇中有一場求婚戲，角色Man爆的陳瀅向娘娘腔的蕭正楠求婚成功，陳瀅私下決定將咀嘴戲改為伸脷舔蕭正楠；對於陳瀅演得夠放夠癲，蕭正楠說自己要負責把關：「這樣做是否不可以呢？又不是不可以，但觀眾點睇呢？和她合作，有時有很多好新穎的事，所以我要做一個把關，如果她很想做是可以，但要做一個能安全出到街的，最後是一個遠鏡，出來效果都OK。」

陳瀅大嗌是次演出十分好玩，亦有很大發揮空間，「男仔頭角色對我來說，真的是一點難度也沒有，一看劇本就知道這角色就是我，超輕鬆去做這件事，更覺得本身性格不夠，特地再加多一些元素」。劇集拍竣後，陳瀅未有撇甩角色的麻甩性格，說話態度及語氣更嚇窒了身邊的朋友，似忘記自己是女仔，以及沒有顧及藝人形象，除激嬲了經理人，連圈中好友何雁詩及賴慰玲也忍不住話她。蕭正楠也大爆劇中有場幫陳瀅剃腳毛的戲，笑指對方完全不理會形象，「她棟隻腳上來，成隻腳都是毛，剃完還踢過來，弄得我一面都是剃毛膏，真的嚇親！心想這個女仔如此癲，要不要形象呢」。

陳瀅坦言不擔心男仔頭性格盡現，令女神形象崩壞。至於可曾因這種性格嚇怕男友？她自爆：「我試過與男友初認識時，沒有暴露自己最核突的一面，拍了拖一段時間，他愈來愈見到我最真實的一面，他也忍不住話我真的很核突！『開大』不關門只是小事，最核突一面，我也不好意思講出來，但我自己又不覺得核突。我只可以講第四級核突出來，就是近年很鍾意撩鼻屎，然後抹在別人身上，這樣做感覺好像與對方很close，頭三級我就不講了，我是真心麻甩的。」

欲知專訪詳情，請留意明日（4月12日）明報娛樂版。

（即時娛樂）