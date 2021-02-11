錯足36年｜TVB《尋人記》那些年校草成熱話 網民大起底 (00:28)

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的《尋人記》已播映5集，先後出現坪石邨的「大家姐」、肥仔「潛力股」、電腦王子與「炒風再起時」的主角「小炒王」，第5集「校草」的成績單。節目有口碑，「金句王」方東昇成水準的保證，在第5集亮相的「校草」更成為網上熱話。

《「校草」的成績單》的主角是1985年播映的新聞節目《香港新一代》受訪者偉約瑟。節目中重讀的應屆會考生偉約瑟跟兩個死黨一同接受訪問，當年的「香港新一代」在36年後，現在是56歲的大叔。尋人過程中，尋找偉約瑟認真迂迴曲折，透過曾受訪不同屆會考生的同事認出是同校的「校草」師兄。主持終於跟偉約瑟聯絡並相約在中環碼頭見面，當年的「校草」現身沒有令人失望，天生明星相，是有型大叔。

偉約瑟接受訪問說出「當年情」的故事好感動，原本他不打算接受訪問，但為了紀念兩個好朋友而答應。1985年的《香港新一代》中，偉約瑟跟好友李文輝與林潭標在卜公碼頭同受訪，他們的友情是有10蚊會分3份那種，可惜兩人已先後離世，偉約瑟故地重遊揀中環碼頭再接受訪問。同時他要求澄清，36年前的節目中介紹他的朋友林潭標時說錯是林澤標，他姓偉而不是韋。方東昇認錯，說：「是我們的節目當年錯了。」竟然錯了36年後才知道出錯。節目提到偉約瑟中學畢業後沒有再升學，做廣告模特兒外，又做空中服務員，跟家人移民加拿大再回流返港，現在做小生意。節目尾聲，還有幫眼認出偉約瑟的師妹，透過主持給學兄的問候信，署名「受訪當日站崗肥師妹」，整個故事更「那些年」好感動。

這集播映後成網上熱話，那些年的回憶返晒嚟！由於偉約瑟兩個朋友中年身故令人感唏噓。網民對偉約瑟好有興趣，有指他似老年版張智霖、吳彥祖、麥潤壽，又似張國榮。有提議偉約瑟客串演戲做中女殺手。由尋人到被網民起底，有指偉約瑟跟當年小虎隊成員孫明光同校，孫明光是學兄，又說偉所講的小生意是灣仔一間高級餐廳的老闆。

（即時娛樂）