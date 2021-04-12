祖兒學友獻Sing為電影業界出力 連詩雅跟華仔合照嗌緊張 (15:05)

由香港10間電影公司合資開拍的電影《總是有愛在隔離》，將於4月22日上映，除了演出陣容鼎盛外，連電影主題曲《如果心裏是愛》，也獲不少歌手參與，包括：劉德華、張學友、李克勤、容祖兒、草蜢、蘇永康、梁漢文、周柏豪、薛凱琪、鄭欣宜、鄧麗欣、鄭融、連詩雅、吳浩康等，歌曲由盧冠廷作曲、唐書琛填詞。早前一眾歌手在限聚令下，分批走入錄音室完成大合唱，盧冠廷表示由作曲到錄音、編曲等，時間上較匆忙，但大家齊心合力，令完成品更有feel。

祖兒表示首次跟盧冠廷合作份外興奮，是一次難得機會，祖兒歌聲更被對方讚賞；鄧麗欣自爆被盧冠廷當年的經典金曲《陪着你走》感動，自己又寫了一首《陪着你走》向前輩致敬，當見到盧老師也告知自己憑歌寄意，讓他喜出望外。

草蜢表示因疫情影響下，很久沒有入錄音室，連草蜢3位都很久沒見面，蔡一智希望借這首歌提醒大家注意衛生和健康。連詩雅、鄭融在錄音室巧遇偶像劉德華，也把握機會合照，連詩雅靦覥說：「同華仔影相，原來個心真係有啲緊張㗎！」

雖然一眾歌手每人只是錄一小段甚至只唱得2﹑3句，但大家都好用心做準備，薛凱琪在錄音室向盧冠廷請教發音和咬字，在歌詞上寫上英文拼音，虛心學習態度獲對方大讚；薛凱琪在錄音室遇上鄭欣宜，見那張英文拼音歌詞紙，乘機調侃她說：「啱哂，我正好用你的拼音！」

（即時娛樂）