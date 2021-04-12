陳自瑤黑面表情被拿來開玩笑 麥玲玲叫方力申追馮盈盈 (19:35)

方力申（Alex）﹑陳自瑤（YoYo）和馮盈盈擔任由麥玲玲和林盛斌主持的《師父有請》嘉賓。提到馮盈盈入行至今是非不斷，盈盈說：「我都唔明白點解咁多，其中一個月唔更新社交平台同唔出街，點知地球繼續轉、繼續有新聞。（保存自己新聞？）我每日會搜尋自己個名10次，擔心又有新聞出街，好似開六合彩咁，睇下今日開乜嘢話題先。新聞咁多同我日常生活分開兩件事，冇理由新聞多唔食飯嘛，我會餓死。同朋友正常社交啫，我都唔明，人食飯我食飯，間餐廳咁大，硬係有啲咁八卦人周圍亂咁偷拍，報料人有錢收，最嬲係我冇份收，佢哋收萬幾元，分分鐘貴過我一集騷錢。」

麥玲玲則列出Alex歷年緋聞女友，包括鍾欣潼、周勵淇、胡心諾、傅穎、周秀娜、何超蓮，就連嘉賓之一的YoYo都包括在內，因兩人合作拍MV而傳出緋聞。方力申和YoYo同時舉手，發誓從沒拍過拖，2006年拍完MV之後幾乎沒見過面，Alex說：「MV只有佢惜咗我塊面一啖，就傳緋聞，當時傳緋聞傳得太犀利，我本身唔覺得係一回事，後來傳到連工都冇得開，廣告商話太多新聞唔用我。」

有指胡心諾曾主動問Alex交換電話卻不果，Alex承認不會經常與圈中女性交換聯絡，他說：「大家都知我有拍過10年嘅拖，人人問我對愛情點保鮮，就係雙方遠離各方面引誘，世界有好多引誘，如果交換電話有機會有引誘，咁我咪......」Alex笑言雖然不值得驕傲，但他稱在內地工作多年，從來沒遇過女演員「敲門」。

節目中，他們拿YoYo在《萬千星輝頒獎典禮》中的「黑面」表情被瘋狂洗版開玩笑，Alex說：「佢個『黑面』網上熱搜係全國Top 10，有錢都買唔到呢個位，我仲收到風，佢啲粉絲上升幾十萬。」林盛斌稱自己用WhatsApp都經常見到YoYo經典黑面樣，每次講廢話時，朋友就會傳來，大家七嘴八舌狂笑。YoYo傻笑說：「我澄清先，大家唔好笑住，我冇黑面，你拎番張相出嚟睇，我係冇黑面呀，當下個表達係冇乜表情，比較淡然，我冇黑，塊面仲有『令』嘅。表情係淡然，冇黑面亦冇不悅，但人哋解讀好多嘢。（有人讚你多謝你應該微笑？）有呀，我真係有微笑呀！鏡頭影咗我2、3秒，做唔晒咁多表情，可能我有微笑咗少少，鏡頭影唔到。」YoYo續說：「我係估唔到嗰1、2秒會咁有話題性，預計唔到。（大家話你係視后！）多謝大家，我終於成為視后。」

由於3位嘉賓新聞多，問到另一半的感覺如何，Alex表示當初跟鄧麗欣拍拖期間，他跟女生單獨食飯的機會少於5次，就算雙方曾經出現第三者緋聞，他說：「我都信任，略略都會問，問咗冇嘢就冇嘢，不過佢對我係問都唔問，完全唔Care，呢方面我係幾欣賞佢。」YoYo表示：「你一係信任佢，信任得就唔講呢個話題，你講得就代表唔信任，再加上佢回答你時個方式，就會令你亂諗嘢，有時想免咗呢啲嘢，寧願唔好問。」盈盈稱過往拍拖期間，卻竟然跟已婚的張頴康鬧緋聞，當時的另一半都明白只是得啖笑。

麥玲玲指男未婚女未嫁，叫Alex考慮追求盈盈，因Alex命格是娶個年紀細好多的另一半，最少細8年，沒想到小方即時口窒窒說：「我收入多過8000元少少，不過疫情之下真係少過8000元，一對夫妻關係維繫得好，係要女方欣賞男方，同我同年嘅總係覺得我低能、睇我唔起，細個啲就容易欣賞我多啲！」

（即時娛樂）