向觀眾灑「聖水」 Serrini麥花臣騷尾場 周國賢驚喜現身掀高潮 (19:49)

獨立唱作女歌手Serrini（梁嘉茵）在旺角麥花臣場館舉行一連3場的演唱會，昨晚舉行尾場，因防疫限制入座率只限75%，仍無損現場氣氛。Serrini呼籲觀眾穿着喱士及帶公仔入場，不少粉絲悉心打扮。

演唱會以"I'M FINE,THX."為主題，Serrini甫開始從場地後方以《日沒前》及《海妖》霸氣登場，接下來《Drink'n Dance》更向台下的VVIP門票觀眾噴灑「聖水」，笑說：「如果想畀我射嘅，下次記住買貴啲飛啦！」

Serrini與舞蹈員演繹一連串Gwendolyn系列的作品，包括《網絡安全隱患》、《越活越惹禍》及《離原》等，全場觀眾聞歌起舞。雖然兩日內包括日場，要做3場演出，但Serrini都表現落力，其中一個段落，還要跟舞蹈員跳舞大唱Metal Medley叫爆咪︱

尾場及收看直播的觀眾特別幸福，在Serrini唱出長達10分鐘的《邪童謠》Medley之後，周國賢驚喜現身並自彈自唱《Children Song》，全場觀眾激動尖叫及揮動手機燈，將氣氛推向高潮。其後Serrini換上公主造型長裙，首度同台與Endy合唱《是你呀》。

Endy說演唱會綵排前，從未見過對方真人，這次合作是緣分的安排，並表示：「都休息咗一段時間，一直希望可以重振雄風，好多朋友搵我，其他合作最後都傾唔成；但今次高佬（Goro Wong）打畀我，好似個天都要我嚟做呢個騷咁」。Endy坦言有留意Serrini作品，認為她早前訪問中提及「做音樂一定要自己爽咗先」是格言，他打從心底欣賞Serrini，所以一口答應擔任演出嘉賓。

Encore時，除了鳴謝各個單位及現場觀眾外，Serrini感恩有「Technology」得以同步提供網上直播，與全球「樹打手」見面。她更邀請傳說中購買了28,000元「總理門票」的兩位觀眾上台，並進行頒授支票儀式，她說因為疫情關係，賣少了門票，所以特別多謝兩位「總理」支持。

唱完代表作《油尖旺金毛玲》後，現場觀眾都不願離開，Encore聲此起彼落，直播Chatroom觀眾都表示「唔夠喉」，要求Encore，演出最後以《Pink Song》及全場大合照圓滿落幕。

（即時娛樂）