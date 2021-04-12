張敬軒首播MV深夜孖林家謙馮允謙開Live 逾萬人收看 (21:29)

張敬軒（軒仔）新廣東作品《Sweet Escape》今日推出，MV於昨晚12時首播。為宣傳新歌，軒仔於MV首播前10分鐘開IG Live，為新歌預熱兼與歌迷互動，隨後一齊欣賞MV。MV播完後，軒仔貫徹其「你估我唔到」風格，再為歌迷送上驚喜，來一個無預警的線上音樂會《Live at Alberose》，更邀來林家謙及馮允謙合作。

原本在車廂內進行IG Live的軒仔突然下車，走到他所住的大宅，並推開大門，音樂會正式開始。軒仔走進玄關位置先唱出官方歌迷會主題曲《懷舊情人》，然後走到佈滿燈泡的花園與嘉賓馮允謙合唱《無城有愛》，唱畢後，馮允謙立即大讚花園的佈置浪漫感十足，軒仔亦透露找馮允謙任嘉賓的原因：「因為我好鍾意聽你唱歌，呢個人係痴線，好有passion，希望喺不久將來可以唱到你寫嘅歌。」馮允謙回應：「我唔會放棄！我都希望你可以唱我寫嘅歌。」隨後馮允謙唱出《遠在眼前》。

與馮允謙分別後，軒仔沿着長廊穿過客廳，坐在鋼琴前的另一嘉賓林家謙便演繹他的作品《假以時日》，林家謙問軒仔：「你平時都係咁黑㗎？」軒仔立即笑說：「你話我塊面呀？」此時林家謙解說他是問燈光的光度。說到二人撞樣，軒仔也承認：「某啲角度有啲似。」二人合唱《時光倒流一句話》前，軒仔拿出一早預備好的金絲眼鏡並戴上說：「我哋唔可以令廣大覺得我哋似樣嘅朋友失望。」。

合唱後，軒仔穿過飯廳再唱出《形影不離》，最後以《Sweet Escape》一曲為約一小時的音樂會作結。雖然深夜開Live，但觀看IG及facebook合共達逾萬人，軒仔完成後表示已經26小時不眠不休，希望一眾歌迷會喜歡他送上的驚喜禮物。

（即時娛樂）