考有Feel｜MIRROR ERROR大混戰 肥仔爆姜濤「竹筍胸」 (13:07)

由阮小儀﹑呂爵安和黃奕晨主持的ViuTV節目《考有Feel》，今明兩晚播出的兩集，MIRROR隊派出姜濤、Stanley（邱士縉）及Frankie（陳瑞輝），迎戰ERROR隊的肥仔（梁業）、Dee（何啟華）及陳俞希（Hailey），大玩遊戲挑戰「五感」。

在遊戲「瘋狂追聲族」中，兩隊隊員要蒙着眼，只靠聽覺捕捉會發聲的大象玩具。遊戲剛開始時，MIRROR隊派出來姜濤和Stanley，似乎各有各策略，Stanley趴在地上，以蛙式動作四處尋找大象，而姜濤則竭力攬實敵隊的肥仔，阻止他搶到大象。

面對姜濤的攻勢，肥仔邊掙扎邊大叫：「你唔好捉住我，你放開我啦！」場面搞笑。之後肥仔曾擺脫姜濤，但很快又被姜濤攬住，此時在旁邊Stanley被肥仔以「奪命鉸剪腳」夾住腰部，無辜捲入混戰，而ERROR隊的Dee，亦趁機脫去Stanley其中一隻波鞋，現場一片混亂。

事後肥仔被主持小儀問到，被姜濤強勢攬實的感覺如何？肥仔笑指：「我feel到佢個『竹筍波』！」姜濤聞言反駁：「我『竹筍波』？佢係一粒波啊！」惹得眾人爆笑。

（即時娛樂）