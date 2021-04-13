為視障人士獻「聲」 余香凝孖Super Girls任口述影像員 (15:35)

余香凝（Jennifer）、麥子樂及Super Girls成員趙慧珊（Aka）、陳穎欣（Yanny）、吳嘉熙（Cheronna）和蔡明思（Jessica），早前獲邀為視障人士舉行的「聽出好戲勢」活動獻「聲」，於不同劇集中擔任口述影像員，用聲音將娛樂帶給一班視障人士。

為了擔任口述影像員，Jennifer事前特地到盲人輔導會學口述影像，首次接觸口述影像的她表示充滿難度，她說︰「之前去盲人輔導會學口述影像，因為疫情關係，只係去上一堂，當時試怎樣形容圖案，然後身邊朋友去畫圖案出來，但已覺得好難，你要講得好清楚，在有限時間去講，考驗你表達能力和分析能力，以及你對圖案理解能力。」Jennifer表示能為視障人士出力，感到非常榮幸，早前她示範即場為劇集口述旁白，她坦言相當緊張，並透露難度非常高。

Yanny、Jessica及Cheronna更為口述影像，與視障人士合作拍攝宣傳片。Yanny提到配旁白時被Jessica弄致「分心」，她笑說︰「其中配音那套劇集係Jessica有份做，見到佢有少少興奮，但嗰套劇集情節係好緊張、好慘同好感動，所以好多時會走入呢個情緒，鼻都紅晒，就會提自己唔好呀，因為我要記住要繼續緊守呢個崗位，唔可以加太多自己情緒。」麥子樂則表示︰「係好寶貴經驗，希望可以做多點為視障人士帶來娛樂嘅工作。」

（即時娛樂）