姜濤否認跟「YOLO女神」Candy拍拖：係一個誤會 (17:38)

【今日直擊】人氣組合MIRROR今日到旺角出席《MIRROR兩周年緣份扭蛋機》活動，吸引數百名粉絲圍觀，場面墟冚，有粉絲凌晨5時已來排隊。其間，有警員到場了解，叫粉絲要保持距離。

有報道指姜濤跟《YOLO的練習曲》其中一位女團成員黃曉文（Candy）拍拖？姜濤否認報道，指純屬誤會，他說：「係一個誤會，我都係睇報道先知道，佢都行過嗰邊，嗰日個Ig限時動態我係跑步，跑步時候經過中環，其實我每個地方都會打卡，可能產生誤會，唔好意思。（認識Candy？）本身同佢都識，我同Ian（陳卓賢）及Candy一齊拍微電影。（有沒有拍拖？）冇，係一個誤會。（完咗冇聯絡？）平時喺Ig有私訊兩句，嗰件事係一個誤會。」

問Ian為什麼取消關注Candy？lan說：「我的Instagram很少follow異性，之前大家一齊工作，才禮貌上互相follow，私下沒有聯絡，一件好平常的事，對她的日常動態，亦不會特別想知道。」姜濤再說：「公司會比較留意我們，我們follow誰不是由我們決定，是公司會...」此時在旁的經理人黃慧君（花姐）接着說：「一定要follow我囉﹗」

Anson Kong（江𤒹生）表示剛出道時，follow了一些異性，但熱情的粉絲私訊這些異性朋友，所以他也unfollow了不少女性朋友。Lokman（楊樂文）笑說：「炮竹一聲除舊歲，新年要大掃除。」

另外，對於無綫副總經理曾志偉曾致電ViuTV高層魯庭暉，欲邀姜濤現身無綫節目，結果「食檸檬」收場。姜濤表示看報道才獲悉事件，他說：「我們很少和公司高層說話。（想上無綫節目？）之前也說過歡迎任何表演機會，因為我們都好新。（會否反映及爭取機會？）我們一向跟公司爭取音樂方面事宜，好少爭取這些（指亮相無綫），因為輪不到我們決定。」

（即時娛樂）