花姐唔擔心193@ERROR言論激嬲「老爺」曾志偉 (18:40)

【今日直擊】人氣組合MIRROR今日在旺角出席活動，談到ERROR成員193（郭嘉駿）日前出席《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》回應曾志偉的言論，楊樂文（Lokman）說：「大家都知193說話口快快、癲癲得得，言論是有點不尊重，但部分正確。（那部分正確？）要問193，現在兩個台都多了人留意，其實都是好事。」

經理人黃慧君（花姐）表示會勸導193作為公眾人物，就算內容部分真實，說話也要有禮貌，不要被人誤會，她說：「193的性格一向如此，他可以當住大家面說『花姐，你好肥呀』，所以我會明白他講的說話是無心的。」

會否擔心193言論得罪曾志偉？花姐稱不擔心「老爺」曾志偉會遷怒193，又指「老爺」很大方，她笑說：「193那麼高，應該可以避開老爺視線，沒事的。（找志偉傾談？）等我得閒打給老爺講吓，可能他不了解193為人，一了解就知他是無心的。」

花姐認為兩台良性競爭，有競爭才有進步，並指ViuTV高層魯庭暉即找她，叫她不要輸蝕，搞好新一屆《全民造星》，她說：「他說《聲夢傳奇》的製作做得很好，我們要學習。（有沒有看？）我都有看，拍得好靚，用很多器材，顯得花姐原來好窮。我覺得各有各優點，《全民》是真人騷，《聲夢》是歌唱比賽，互相汲取大家優點，最終得益都是觀眾。」

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Lokman又透露MIRROR昨晚在梅窩拍完《調教你MIRROR》，談到導師梁祖堯爆他們哭成淚人，以Ian（陳卓賢）喊得最勁，lan承認當下有點感觸，將情緒和壓力都釋放了出來。今天有大批粉絲出席支持，是否代表跟粉絲已和解？Lokman不覺得與粉絲之間有問題，他說：「有些粉絲會較激進，跟粉絲溝通後，他們明白我們為何這樣，關係反而更加親密。」

（即時娛樂）