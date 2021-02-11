Face To Face吳少芳病逝 鄭秀文千字文悼念 自揭過去5個月連環失摯親 (12:19)

前女子組合Face To Face成員吳少芳（Jodi）因癌症病逝，終年54歲。Jodi與鄭秀文（Sammi）同屆參加新秀歌唱比賽，兩人多年來保持聯絡，Jodi前年更擔任Sammi演唱會嘉賓。

Sammi透露在過去5個月連環失去摯親，包括父親、愛犬Lucky、姐夫的妹妹，還有老公許志安的哥哥，令她深深體會到內心的痛楚和留下的空白。好友離世，Sammi在社交平台撰下千字文，坦言對Jodi的離開早有心理準備，但收到噩耗後仍然非常不捨和感觸。她說︰「在你最後的歲月，看着你情況一路變差，但縱然你身體再摧殘再虛弱，你看到的———仍是生命中的一份美好。每次當我把額頭貼在你額頭，會感覺到一股很奇妙強大的生命力。多少人習慣只數算生命的不足，甚至對活著的厭惡與不耐煩，但在你的生命估算中，無論病疾頑痛如何逐日遞增，你得出的答案都是『Life is beautiful』和『我不會放棄』。四肢癱瘓+癌症 = 仍然看待生命每一天都充滿著美好和愛，並且努力為生命而奮戰。」

「Jodi, 你留給我的生命震撼，超乎你所想。是核彈級的。我是如此感恩生命中遇上你，你讓我重新思考什麼叫做美好，你讓我進一步證實到『美好人生並不是全然建構在我們的美好遭遇或美好環境』，而是來自於我們的一顆心志。」Sammi表示Jodi在她眼中是最勇猛的戰士，一直為「Life is beautiful」而奮戰。她說︰「輪椅上的人生並沒有局限了她。四肢癱瘓換來了你最強壯的心志。你發揮了生命漂亮強大動人的極致。懷念你。愛你。我捨不得你。我知道你不希望見到我們陷入悲傷，因為你是一個如此熱愛生命和歡快的人兒。此刻，願你安息主懷。如你妹妹所說，你能在天家自由自在地翱翔天際了。懷念你。感激我們的相遇。感謝您留給世上的三個字：LIFE IS BEAUTIFUL﹗天國見﹗」

（即時娛樂）