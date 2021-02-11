無綫訓練班面試｜曾志偉︰TVB這份工要肩負社會責任 (18:41)

【今日直擊】無綫「2021藝員及電視製作人員訓練班」今日進行面試，無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉、助理總經理（戲劇製作）曾勵珍、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲也有出席。

曾志偉表示無綫久未開放招聘幕後人員，今次收到的2000多份報名表中，有千幾人應徵藝員，幕後剪接、配音、舞蹈員及助導等也有很多人申請。他在台上分享演藝心路歷程時，叫大家不要局限於幕前︰「我第一份工是做電影龍虎舞獅，後來跟編劇學寫劇本，做埋場記，再晉身做副導演，又跟過剪接，最後有機會成為導演，也是我夢寐以求的工作。我之後客串幕前，慢慢成為演員，加入電視台後又當上主持，發覺電視真的很好玩，這行業的確令人着迷，會愈做愈喜歡。TVB這份工不但可滿足自己興趣，還要肩負社會責任。很多人放工回到家的閒餘時間就是交給TVB，所以要將社會資訊、娛樂及教育傳遞給大家。」

曾勵珍及樂易玲受訪時表示招聘幾多人手視乎各部門需要，綜藝及戲劇部需要多個創作職位，只要有潛質和適用的就會聘請，無特定人數。曾勵珍否認招兵買馬是為跟友台打仗，強調公司全年都請人，只是今次集中力度。樂易玲說︰「打仗的心是應該要有，不要說對外，就算公司內部每日都要打，這樣出來的作品才會更好。」大股東黎瑞剛狠批無綫有「節目老化」等五大缺失，樂易玲稱不會為此而特別緊張今次面試。她認為《愛‧回家之開心速遞》曾出現黃色膠手套展示「五一」手勢畫面只是單一事件，不會因此向面試者進行背景審查。

（即時娛樂）