狂拍廣告變吸金王｜姜濤唔敢接內褲廣告：我有自知之明 (21:54)

【今晚直擊】姜濤今晚和前輩蔡卓妍（阿Sa）出席「HPV健康教育大使發布會」，問到是否聽住Twins的歌曲長大？姜濤說：「我記得出道前，我細細個…係咪唔可以講細細個，死喇，唉…出道前我都有聽佢哋嘅歌。（看演唱會或追星？）我由細到大都冇睇過一場演唱會，就算係小豬（羅志祥）都冇睇過，因為屋企冇畀錢。」姜濤表示未試過以觀眾身分在紅館欣賞演唱會，他說：「我想睇一次MIRROR演唱會，但冇辦法坐喺台下睇，好想用自己角度睇自己表演。」

有指姜濤成為吸金王，半年間拍了50個廣告？他表示：「我都唔知，多謝大家搵我拍廣告，希望大家繼續搵我拍廣告。（掙了好多？）好多支票未收到。（收現金？）唔係呀，唔收cash，我哋收支票，我哋廣告錢比較遲收。（花姐袋咗？）咁又唔會，如果會佢都唔會咁窮，佢都使好多錢。」

問姜濤會否接拍內褲廣告？他搞笑稱：「可唔可以P我個樣上去？（要邊個body？）揀我哋隊嘅Stanley（邱士縉），所有內褲廣告都可以搵Stanley。（不敢用自己真身？）驚以後乜廣告都冇。（沒信心？）唔係冇信心，我都想有信心，但我有自知之明，食品廣告就最好搵我，可以光明正大拍嗰陣食嘢。」

（即時娛樂）