姜濤對攞個人獎項抱平常心 Dear Jane唱MIRROR歌曲冇壓力 (22:38)

【今晚直擊】MIRROR、Dear Jane及C AllStar今晚為ViuTV音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》演出綵排。

MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）透露他們會唱C AllStar的《逾越生死》，並將歌曲改編成跳舞版。他笑指難度在於時間安排上，因MIRROR剛出營便要綵排。演唱會下月舉行，隊長Lokman（楊樂文）表示近來開始感到少少吃力，希望為觀眾帶來一個最好的rundown。

MIRROR人多兼粉絲多，被指在頒獎禮上較其他組合和歌手有優勢？Lokman笑言：「這個就是MIRROR的力量，人多好辦事，蟻多摟死象。」姜濤在個人獎抱平常心，他表示拍完《調教你MIRROR》後，更覺得團隊獎才是最重要。

樂隊Dear Jane會獻唱MIRROR的《IGNITED》，成員Tim笑言：「我恨了很耐，不過今次不用跳，如果要跳舞要給多我們一個月時間，不過他們歌詞中『焫著』那個手勢都不易做，手指要很靈活。問Tim的太太楊洛婷是否「鏡粉」？他笑言：「老婆身邊有朋友很喜歡MIRROR，老婆可能都是，但不講我知。」

Dear Jane透露5月初推出新歌，希望暑假開騷。提到Tim到時可能撞正老婆生B，他才驚覺：「對喎，BB 7月頭出世，當然陪老婆先。」

（即時娛樂）