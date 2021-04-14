總是有愛在隔離｜陸永蘇麗珊難忘臨場加咀嘴戲 陳家樂向前輩自我介紹 (23:15)

集各大電影公司聯手合拍的抗疫電影《總是有愛在隔離》，演出陣容強勁，包括古天樂、成龍、曾志偉、梁家輝、許冠文、吳鎮宇、林家棟、張智霖、張繼聰、張達明、姜皓文、鄭則仕、方力申、羅蘭、余安安等。面對一班星級前輩，有份參與演出的陸永、蘇麗珊及陳家樂有不少難忘事。

陸永與蘇麗珊飾演一對疫情下結婚擺酒的夫妻，導演陳嘉上臨時為兩人加咀嘴戲，他們笑指最大壓力來自這場戲所有導演及全部演員都在場，原本只是交換戒指，導演卻加了咀嘴戲，在場所有人如真實婚禮般大叫不要停，陸永說：「當然有幾多前輩叫我們都不會聽，蜻蜓點水，點完就算。拍前我們都考慮了一陣，但是騎虎難下，導演話點就點。」演酒店經理的陳家樂亦表示，這場戲要對着幾十位頂級演員，他要講一大段對白，他不禁說：「甩一個字都驚死，這場戲真的幾大壓力！」

三人又表示希望藉這次演出機會，讓前輩認識他們。陳家樂稱：「他們都講不出我的名字，希望藉這個機會，他們知道陳家樂是演戲的。有場戲與許冠文合作，他真的完全不認識我，整場戲都叫我邊個邊個，趁機會我就向他自我介紹，之後他真的記得我叫家樂，好開心可以介紹到自己。」

（即時娛樂）