《古惑仔》主題冰室 每個角落注入漫畫元素似展覽館 (22:15)

漫畫《古惑仔》主腦牛佬（右二）與倫裕國（右一）跟Kent哥及好友明哥（左一）是冰室的老闆。（網上圖片）

VIP房的沙煲陣，靈感來自Kent哥小時候跟家人返鄉下見大人在賭字花而來。（孫華中攝）

【專訪】無綫前監製謝英偉（Kent哥）跟漫畫《古惑仔》的主腦牛佬與倫裕國，加上3位朋友投資《古惑仔》主題冰室。由上樓梯開始是漫畫內頁的設計，接着現眼前的是細細粒、陳浩南和大飛的立體浮雕，是粉絲的打卡位。冰室內每張枱面有《古惑仔》不同的角色，牆身裝飾看到漫畫的真迹，感受漫畫的製作歷程，還有標記「大茶飯」的水吧，細心看磚牆藏金磚。不得不提，冰室有兩間VIP房，一間設直播設備，另一間房的天花板有沙煲陣，配金庫門開關極有氣派。

Kent哥稱這冰室籌備近兩年半，初時是一位飲食業好友明哥跟他傾談時，覺得香港應有地道的主題餐廳，覺得《古惑仔》漫畫有代表性，由1992年開始，粉絲追足20多年。剛好明哥跟漫畫《古惑仔》的主腦牛佬與倫裕國認識，提議見面商討。雖然知道《古惑仔》漫畫會在2020年終結，但這是香港人的集體回憶，主題冰室的誕生正是新里程。

主題冰室的設計讓Kent哥創意大發揮，難得其他老闆又陪他玩，天馬行空的想法難為了設計師執行。他說：「真係要多謝兩位設計師Michael與Raymond幫忙，我哋連掛在外牆的招牌也是改完又改，做到非一般的吸睛。」他稱主題冰室最重要是漫畫的元素，並加上本地飲食文化特色，美學色彩包裝似展覽館般，老少咸宜。主題餐廳的員工入職時會被分配戲中不同角色，他們的制服背面有大大個字寫着角色名稱。Kent哥笑稱：「客人可以叫『陳浩南幫我落單』或叫『細細粒攞對筷子嚟』，投入漫畫世界。」

欲知專訪詳情，請留意明天（4月16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）