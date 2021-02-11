Edan@MIRROR棄偶像包袱 梳「Barcode頭」被笑似河童 (13:08)

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）平日都是以靚仔形象示人，但昨晚竟然在社交平台上載他將頭髮全部向下梳的「Barcode頭」新形象，不少網民紛紛追問他的偶像包袱去了哪兒，又笑他似河童。隊友李駿傑（Jeremy）取笑他是「河童安」，盧瀚霆（Anson Lo）亦笑言︰「好過你平時個頭好多﹗」

Edan就留言說這是男士最潮新髮型︰「膚淺嘅你可能會以為足個純粹係一個Barcode頭，但其實呢個Barcode頭係內含玄機，係會幫助到各位男士去build up自己嘅形象。相信我解釋完之後，好多男士都會想剪。首先，男人最緊要就係要夠MAN夠威猛，要保護到身邊嘅人，呢個髮型就係特登設計成一把傘嘅形狀，象徵住你係擁有遮風擋雨嘅能力。女士們見到呢個頭，一定會頓時安全感十足。」

「如果你以為呢個頭淨係象徵住一把遮，咁你就錯了。認真啲望一望，其實佢仲係一個屋頂嘅形狀。呢個屋頂象徵住 — HOME（家），所以擁有呢個頭嘅男人肯定好有家庭觀念，絕對比到女士們可靠嘅感覺。最後，頭頂中心上面嘅毛毛，代表呢個人嘅想像力，係好似噴水池一樣，創意如泉湧，所以，剪咗呢個頭嘅男士肯定可以keep住比好多新鮮感對方。講到呢度，相信各位男士都已經心郁郁想剪呢個頭，而各位女士亦都心郁郁想自己嘅另一半剪呢個頭。爵安喺到全力支持大家，唔使多謝我，幫到大家我都好開心。」

Edan這個Post成功吸到超過5萬個Like，他最後兩次強調︰「我係偶像﹗我真係偶像﹗助人為快樂之本，你開心我開心。」

（即時娛樂）