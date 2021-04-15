C AllStar新歌講去留 釗峰保衛地球 犧牲自己救On仔 (15:49)

C AllStar早前為新歌《留下來的人》拍MV，釗峰與On仔化身地球保衛隊，拯救遇上災難的市民。釗峰在MV中出入災場進行拯救工作，途中遇上不少驚險鏡頭。他說：「今次請到一班電影特效道具團隊參與拍攝，令到很多畫面上危險的場面都可以安全地完成，例如我差點被瓦礫活埋，有沙石入了耳仔，我當然又不可以郁動，那一刻很難捱。」身旁的On仔打趣說：「我是『大耳窿』，不能拍攝這場戲」。釗峰又說：「最辛苦是戴上防毒面具，非常焗，呼吸困難。」

釗峰指他們這隊「地球保衛隊」為信念再集合，新歌講述大家面對離開和留下的抉擇。今次MV只有釗峰與On仔演出，On仔解釋：「其實是一個伏線，但首歌就由我們4個一齊唱。今次最大突破是個MV，因為導演看完電影《天能》後，覺得有些概念可以應用在這個MV上。我們都想看看拍攝時有多困難，例如一連串倒後行鏡頭，有些是特技效果，但很多是我們苦練後自己做出的。點解我們要扮倒後行呢，大家看完MV就會明白。」釗峰解釋，他們兩個人一起去拯救人類，可惜最後他決定犧牲自己，他說：「故事有點時空交錯，我和On仔雖然是同一隊，但我會時空逆轉返去幫他，然後賠上自己性命，令到On仔成為『留下來的人』。」

（即時娛樂）