專訪｜TVB變天 前監製謝英偉：是一個年代的終結 (22:55)

無綫前監製謝英偉（Kent哥）於2019年12月在大裁員下，被離開效力12年的公司，過去兩年他跟很多香港人同經歷「逆境」與「疫境」。被炒後的幾個月Kent哥做「量地官」，他跟家人投資的食店一間又一間執笠，心情灰爆。想不到在去年的4、5月有轉機，獲邀為邵氏製作清談節目《Tiger's Talk》系列在myTV SUPER播映，節目最近在J2重播獲高收視成績，有機會添食，爭番啖氣。Kent哥在好友的穿針引線下又再投資食店，今次生意搞得更大，合資搞漫畫主題冰室。

Kent哥入行30多年，在無綫彈出彈入多次，他在2008年被高層何麗全召回做J2開荒牛；2019年12月，播映10年的J2王牌節目《兄弟幫》突然叫停，不是「余黨（余詠珊）」的他跟導演與副導共5人齊齊收大信封要離開，成為山頭主義下的犧牲者。提到TVB的管理層變天，輪流轉有人要離座，問Kent哥是否百般滋味在心頭？他說：「是一個年代的終結！當日我離開公司也覺得不舒服，問自己做錯什麼？原來這是給我新機會。看今次的變動，一樣有人要離座，就是一個年代的終結，人或節目對公司而言，價值不高了就輪到你起身。」

他回想離開TVB後，寫了逾20份計劃書投給不同公司、電視台，包括舊公司的管理層。遇疫情大爆發，他的計劃書音訊全無，直至高層樂易玲給機會。Kent哥說：「真係要多謝樂小姐（樂易玲），她看過我做的《兄弟幫》，搵我製作清談形式的《飛虎同學會》，還有做了3輯《Tiger's Talk》，題材較大膽與踩界，反應好好。」

當日《兄弟幫》全組包括導演與助導共5人被一刀切，Kent哥留下來，其他手足已轉行，有人做貿易、裝修、廚師與物流速遞。他說：「我跟轉行的兄弟傾過，他們提到做電視多年，經歷板塊在移動，以前做這行不敢說人工高，但肯定是開心、有前景，這是夢寐以求的工作，抱着發光發熱的雄心。網絡的世界下新媒體崛起，跟電視的專業不同，網絡的發揮很闊，一部電話便可以做Live，自己未必有能力再爆，不如趁早試其他行業。」

Kent哥現在是跨媒體製作人，又是主題冰室老闆，生活穩定。問他要是再被召返TVB會否考慮？他稱曾志偉與何麗全回歸令人感覺充滿力量，他笑說：「睇機緣，上次何生找我做J2時，自己也沒想過會做十幾年，他身邊好多高手，亦知道每個人的功能以委派工作。若果何生要我返去，我會好開心，因為他睇中我的價值，是否答應就再作考慮啦！」

欲知專訪詳情，請留意明天（4月16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）