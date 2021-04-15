變打女｜遭麥美恩摸胸 李佳芯演機械人「任人魚肉」 (19:35)

【今日直擊】李佳芯（Ali）、蕭正楠、馮盈盈、方力申和麥美恩等，今天出席《myTV SUPER 5周年‧myTV Gold快樂 Triple Up》記者會。現場宣布推出多個全新節目，包括兩套原創劇《智能愛人》和《欺詐劇團》、5周年特別節目《SUPER FIVE》、煮食節目《Testing Menu》、鬼故節目《鬼上你架車》及音樂節目等。

由Ali和麥美恩主演的《智能愛人》，下周五將於myTV Gold上架。Ali透露劇中打到飛起，笑言想也沒想過演機械人會變了做打女。預告片中見她被麥美恩摸胸，Ali笑言：「今次我完全體驗到被任人魚肉的感覺，因我是機械人，所以被人怎樣摸，都不能有個人想法、情緒和尷尬，還要挺起胸膛『你嚟喇』，我從來未試過這麼有自信。」Ali笑言此劇可滿足到男士對機械人的慾望和遐想。

麥美恩被指獲無綫力捧做一線花旦，稍後更有份參與黎耀祥和鄧萃雯主演的新一輯《巾幗梟雄》。她表示正在拍攝另一套短劇，而《巾》劇仍在籌備中，但很期待與黎耀祥和鄧萃雯合作，「主持方面得到肯定，亦希望演員方面有所提升，最好兩方面兼顧到」。

（即時娛樂）