取消婚約 正式分手｜珍妮花A-Rod同表示：做朋友較好 (00:22)

歌影視三棲的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）與美國職棒名宿Alex Rodriguez（以下簡稱A-Rod）上月盛傳已解除婚約，並已分手，美國媒體鋪天蓋地報道，其後兩人發聯合聲明表示，正在「解決一些問題」，但澄清分手傳聞「不準確」。相隔近一個月，兩人今日再發聯合聲明稱，取消婚約，並表示「我們了解到還是做朋友比較好」，希望一直保持這種關係；又稱未來仍會一起合作及支持對方，正式為4年情寫下句號。

之前三度結婚的珍妮花露柏絲跟歌手前夫Marc Anthony育有一對現年12歲的龍鳳胎；A-Rod和前妻Cynthia Scurtis亦有兩女，分別16及12歲。珍妮花和A-Rod拍拖兩年後，前年3月在巴哈馬度假期間，A-Rod求婚成功，兩人組成6口之家，一起生活，據悉去年才斥資4000萬美元（約3.12億港元）在佛羅里達州邁阿密買入豪宅。他倆原定去年6月在意大利舉行婚禮，怎料撞正疫情爆發而延期。

今年1月，珍妮花露柏絲受訪時曾談及婚期，聲稱雖然婚禮兩度延期，但希望按照原定計劃，而且也不心急拉埋天窗；她在另一個訪問中又透露，曾與A-Rod一起見治療師，改善兩人的關係。珍妮花1月在拜登總統就職典禮上獻唱，A-Rod陪伴左右；2月初美式足球超級碗決賽，兩人結伴現身；情人節珍妮花亦在社交網大曬未婚夫送給她的鮮花、氣球及禮物。想不到兩人最終還是分手收場。

（即時娛樂）