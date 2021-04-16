兩歲伯伯望住阿媽開會似管家佬 林芊妤被老公話唔識浪漫 (12:54)

林芊妤（Coffee）與丈夫翟志榮的兒子翟德彥（伯伯）已經兩歲大，非常黐身﹗Coffee日前外出跟廠商開會，商量計劃夏天時推出的泳衣款式，其間收到工人姐姐的來電，說伯伯睡醒後找不到媽媽就大哭起來，要她幫忙打視像電話給媽媽。Coffee跟伯伯視像通話，伯伯一直不肯收線，她只好一直開住電話，讓兒子觀看她工作的情况。Coffee在社交平台分享與伯伯視像通話時的截圖，相中的伯伯眼眶全是淚水，十分可憐。Coffee說︰「他一直用😒眼神盯着我看，感覺像我在做壞事一樣，這個男人真嚴謹🤣﹗管家佬﹗」

適逢昨天是Coffee和翟志榮相識5周年紀念日，兩人晚上外出食飯慶祝。她說︰「今天是我們認識第5個周年紀念，就是這晚他過來跟我say hi的，從此開始我們每天吵吵鬧鬧的日子。今天也是老爺的生日，祝老爺生日快樂身體健康﹗老公說這日子對他來說很特別，也在這日子遇上了我，所以每年也一定要提醒我吃飯慶祝，這比結婚周年重要得多了﹗我們吃飯時突然說起了相識的經過，發現原來我已忘記了很多細節，然後老公突然自滿地說，他已經是個數一數二極不浪漫的人，但竟然找到比他更厲害的老婆，實在太合襯太舒適了﹗還因為這樣興奮的跟我high five，不浪漫值得那麼高興嗎？然而我不知道什麼是浪漫，看他的樣子多囂張﹗」

（即時娛樂）