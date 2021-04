next

新冠肺炎疫情持續已超過一年,去年不少大型演唱會因此而宣布取消或延期。隨住近日疫情放緩,不少藝人也宣布正計劃復辦演唱會。莫文蔚(Karen)原定去年3月的演唱會受疫情影響而延期,Karen今日在社交平台宣布將於6月11及12日舉行兩場紅館演唱會《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》,門票將於4月19及20日優先訂購。她說︰「The Ultimate Homecoming﹗我返嚟啦﹗6月11/12 紅館見﹗Priority Booking April 19th - 20th on #KLOOK with #UnionPay. Mark your calendars﹗」

(即時娛樂)