寶貝女1歲生日 羅子溢楊茜堯開派對慶祝︰世界因妳而轉變 (14:00)

羅子溢與楊茜堯的女兒羅翊心（小珍珠）1歲生日，兩公婆為女兒開生日會慶祝，一家三口穿上「I Love」家庭成員系列的白色Tee，小珍珠身上的Tee寫有「I ❤️PaPa and MaMa」，楊茜堯的Tee就寫有「I ❤️ My Baby」字句。1歲大的小珍珠眼大大，被爸爸抱高時開心大笑，非常可愛﹗派對現場擺滿氣球，又有小珍珠卡通公仔的生日蛋糕。

楊茜堯說︰「一年前，妳呱呱落地，袖珍的身子如一粒『小珍珠』，因此，婆婆給妳取了這個名字。轉眼間，妳已經1歲了，爸爸媽媽希望妳身體健康，快樂地成長，擁有幸福美滿的人生，在這溫馨的小派對裡，盛載著無限的祝福和恩典。寶貝，生日快樂﹗Wishing every happiness will always be with you﹗Happy Birthday﹗With Lot's Of Love﹗」

羅子溢表示︰「一年前，爸爸媽媽的世界因妳而轉變，一年後，你已握着小拳頭哈哈大笑一飛沖天，爸爸媽媽祝妳永遠健康快樂，在往後的日子，願妳繼續展翅高飛，越飛越高，寶貝，生日快樂。」

（即時娛樂）