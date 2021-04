寶貝女1歲生日 羅子溢楊茜堯開派對慶祝︰世界因妳而轉變 (14:00)

羅子溢與楊茜堯的女兒羅翊心(小珍珠)1歲生日,兩公婆為女兒開生日會慶祝,一家三口穿上「I Love」家庭成員系列的白色Tee,小珍珠身上的Tee寫有「I ❤️PaPa and MaMa」,楊茜堯的Tee就寫有「I ❤️ My Baby」字句。1歲大的小珍珠眼大大,被爸爸抱高時開心大笑,非常可愛﹗派對現場擺滿氣球,又有小珍珠卡通公仔的生日蛋糕。

楊茜堯說︰「一年前,妳呱呱落地,袖珍的身子如一粒『小珍珠』,因此,婆婆給妳取了這個名字。轉眼間,妳已經1歲了,爸爸媽媽希望妳身體健康,快樂地成長,擁有幸福美滿的人生,在這溫馨的小派對裡,盛載著無限的祝福和恩典。寶貝,生日快樂﹗Wishing every happiness will always be with you﹗Happy Birthday﹗With Lot's Of Love﹗」

羅子溢表示︰「一年前,爸爸媽媽的世界因妳而轉變,一年後,你已握着小拳頭哈哈大笑一飛沖天,爸爸媽媽祝妳永遠健康快樂,在往後的日子,願妳繼續展翅高飛,越飛越高,寶貝,生日快樂。」

