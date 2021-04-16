黃榮璋憶亡父黃樹棠最後歲月 骨灰撒紀念花園回歸大地 (16:31)

黃樹棠兒子黃榮璋表示父親在最後的歲月向他交代了身後事。（黃樹棠微博圖片 / 明報製圖）

資深演員黃樹棠（棠哥）4月9日因肺癌離世，享年77歲，其喪禮將於下月5日在世界殯儀館舉行，當天設靈並設公祭，翌日出殯。棠哥兒子黃榮璋接受《明周》訪問時，透露父親1月時感覺呼吸不暢順，行幾步也氣喘，有天在家因突然唞不到氣而被送入急症室，檢查後證實患上肺癌四期，其中一邊肺已失去功能，癌細胞更擴散至淋巴及心包，因心包積水影響不能呼吸，接受心包放水手術後，情况才穩定下來，可以出院回家過年。

由於醫生指病情不樂觀，大概只餘下一年壽命，棠哥開始向兒子交代身後事，希望能有個沒有宗教儀式的寧靜喪禮，遺體火化後用綠色殯葬，將骨灰撒在紀念花園，化為塵土回歸大地。黃榮璋說︰「爸爸交代身後事很平靜，說只要不將他的骨灰丟到大海就可以。他喜歡大地，香港地方太小，他不想我為了找龕位頻撲，更不希望我清明和重陽節時，人迫人去拜祭他，撒在紀念花園化為塵土回歸大地，已經是最好的歸宿。」

黃榮璋回憶棠哥出院回家過年的那段日子，是他們關係最密切的時間，大家都知道時間已不多，兩父子幾乎每晚傾偈。棠哥由於不想大家憂心，叮囑他不要透露任何消息，連親友也要瞞着，為免朋友起疑又定時在微信朋友圈上載照片更新近况。

黃榮璋表示棠哥回家後的情况不太好，因為不想再入院而一直堅持住，直至3月18日再因呼吸困難被送入院。他回憶棠哥入院後已失去意識，被送入深切治療部，要插喉才能呼吸，至於病逝前一天突然清醒過來。黃榮璋說︰「我告訴爸爸正在做的治療，他豎起手指公讚好，和我有眼神交流。我以為他會逐漸好轉出院回家，想不到第二天急轉直下，再沒有醒來。」

棠哥去年底開始在九龍城一間小學練功夫，還計劃為學生拍10分鐘的短片故事，培養小朋友的武術精神，惜教了幾堂就病發，遂致電冼灝英託對方教下去。黃榮璋表示爸爸曾想坐輪椅到場欣賞學生們的成果，他為令亡父安心，已為短片寫好故事，待武術課程完結後由冼灝英及李潤琪負責拍攝。

（即時娛樂）