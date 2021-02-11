聲夢傳奇︱李克勤收1日人工做足7日 讚TVB士氣近年最強 (20:02)

【今日直擊】李克勤、周柏豪、王灝兒（JW）、衛蘭為《聲夢傳奇》一班學員排練。克勤讚《聲夢》團隊上下一心，士氣為近年無綫最好。他回憶對上一次有此感覺已是多年前和呂方一同主持《勁歌金曲》︰「大家都廢寢忘餐﹗我份人工其實是做一天工作，但我差不多天天也在工作，每日返來開會，電話訊息未停過，大家不介意付出幾多，士氣是無綫近年最好。」

克勤表示一班學員年紀雖小，但舞台經驗及抗壓能力也很厲害，不似他們以前一上台就震過貓王。談到淘汰賽制很殘酷，克勤說︰「娛樂圈就是這樣﹗我唱得不好都會被淘汰，演藝行業一向殘酷。我們在放大鏡下，做什麼永遠被大家評頭品足，不能去逃避，他們早日習慣是好事。每集賽制也不同，每隔一段時間就有驚喜。」

柏豪為節目擔任導師，他表示參與節目就當給自己一個溫故知新的機會，從而向前進步。柏豪最欣賞年紀最輕的學員姚焯菲，讚她外形討好，跳舞又好，很有潛質。

姚焯菲首集因表現失準拖低分數而爆喊，她自言是個易哭的人，之後會盡量忍住淚水。她自覺首集表現很差︰「是失望的喊﹗我不是怕輸，只是放了那麼心機，怕未能行到最後。（周柏豪點名睇好你。）我如打了強心針。」詹天文首集得分最高，她坦言有壓力，怕之後如表現失準會被覺得退步，所以會更努力練習。

（即時娛樂）