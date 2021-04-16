支持港產片︱《二次人生》險胎死腹中 導演何力恒被迫上「花轎」 (21:54)

電影《二次人生》看宣傳照、預告片段是跑步題材的勵志電影，譚耀文飾演黃Sir的角色，照顧患病的老婆，感情戲打動觀眾，要帶備紙巾入場。《二次人生》導演何力恒（Lik）接受《明報》訪問，電影製作過程中，Lik實實在在經歷了「二次人生」，據稱經歷慘過賣樓拍戲。由於投資者突然「縮沙」，電影險胎死腹中，他惟有硬著頭皮上「花轎」，自己成立電影公司投資，終於電影上映了！

Lik首次執導電影並集編劇工作於一身。由他口中說出投資者縮沙的經歷，竟然變得淡淡然，貫徹他的低調性格。Lik是拍攝廣告出身，滿腦子創意，《二次人生》的源起是2013年看了一齣很多後生仔參與的音樂劇，很多人為他們打氣而這班年輕人也在參演後尋回自己的方向。Lik也想拍部電影來鼓勵年青人，於是以街跑為題材開始寫故事，他說：「有雙腿便可以跑步，沒什麼難度和技巧，好似我著對『白飯魚』（白布鞋）都可以落場，沒任何藉口不跑到終點，是個最簡單鼓勵人的方法，希望為迷惘、唔知自己想做咩的年輕人打氣。」

故事主角沒有放棄信念，Lik也沒有放棄《二次人生》。電影構思之初，投資者對題材和製作費都沒意見，又多個團隊參與，想不到是劇本完成後，老闆「縮沙」而一切叫停。2018年《二次人生》「翻生」，是Lik沒有放棄，在沒有老闆投資的情況下，決定自己做老闆。他說：「我不想浪費大家努力和心血，才被迫自己投資，跟戲入面一樣，胡子彤陪體育老師（譚耀文飾）跑步，陪陪下自己上場並完成賽事。」

欲知專訪詳情，請留意明天（4月17日）明報娛樂版。

（即時娛樂）