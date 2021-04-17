張學友獲演藝學院頒授榮譽博士 榮譽院士古天樂積極推動電影業發展 (00:37)

香港演藝學院於4月16日（周五）舉行榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮，表揚10位社會傑出人士在表演藝術方面的成就與對演藝學院發展的貢獻。典禮由校董會主席周振基教授主禮，張學友獲頒授香港演藝學院榮譽博士，被封「新一代電影大亨」的古天樂與近日被委任為TVB首席創意官的王祖藍分別獲頒授香港演藝學院榮譽院士。

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頒授典禮上對古天樂的讚辭提到：「『能力愈大，責任愈大』是古先生的座右銘。他多年來熱心推動並支持本地電影發展，魄力非凡：2014年起連續五年出任香港國際電影節大使；2015年成為香港短片競賽及國際短片展「鮮浪潮」董事局成員；2018年贊助成立香港藝術中心古天樂電影院，同年榮獲第16屆世界傑出華人獎。古先生現為香港電影工作者總會及香港演藝人協會會長，致力維護及協助香港電影業發展，備受業界推崇。

近年，古先生積極推動亞洲電影業發展，並為本地新導演提供不少執導機會，當中包括《五個小孩的校長》、《逆流大叔》，以及即將上映的《明日戰記》。古先生對電影業界的支持亦惠及演藝學院電影電視學院，為畢業生提供更多的機會。古先生曾擔任學院的顧問委員會委員，樂於分享意見，扶掖後輩。」

全部頒授名單如下：

獲頒授香港演藝學院榮譽博士：

張學友先生

梁婉玲女士

獲頒授香港演藝學院榮譽院士：

Professor Pamela Howard OBE

蔣華軒先生

古天樂先生

劉洵先生

梁素琴女士

冼偉生先生

Professor David Strange MBE FRAM

王祖藍先生

（即時娛樂）