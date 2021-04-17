隨時變陣︱《開心大綜藝》加時對撼ViuTV音樂頒獎禮 (21:35)

無綫直播節目《開心大綜藝》上周日首播，跟ViuTV的《最後一屆口罩小姐選舉》對撼，據稱前者收視達22點（觀眾人數約144萬），至於ViuTV《口罩小姐》決賽不會公布收視成績。就無綫副總經理曾志偉所言，ViuTV最高收視4點，只能跟J2相比，但TVB也不敢輕視對手。

明天（周日）ViuTV首次舉行音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》，晚上8時至10時半播映，至於《開心大綜藝》第二集於8時半開始，無綫有意「加鐘」，將1小時節目延長為2小時，跟ViuTV的音樂頒獎禮再較高下。

無綫高層衛世輝回應《明報》明天的《開心大綜藝》是否加時？他說：「會有加長時間的準備。（明天的節目調動，現在還未公布？）我哋做好準備，等公司決定。」暫時無綫公布明晚《開心大綜藝》的嘉賓陣容有電影《總是有愛在隔離》的演員張智霖、張繼聰、錢嘉樂、張達明、蘇麗珊、陳家樂與黃百鳴。其他演出藝員有方紹聰與何遠東等，演出歌手王灝兒（JW）。至於《Chill Club推介榜 年度推介20/21》據大會公布有逾百位入圍歌手及表演單位，以一人一票方式選出11個獎項的得主。

（即時娛樂）