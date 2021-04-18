《尋人記》網民選感動之最 方東昇金句寫下完美句號 (01:53)

10集的《尋人記》播映已告一段落，周一（4月19日）同時段接棒是農夫與艾粒主持的《大整蠱》，過往同類型整蠱節目不少，同時段對撼ViuTV的《考有Feel》，兩者有得鬥。之前《尋人記》跟《考有Feel》冇得鬥，皆因是不同類型節目，觀眾各取所需。《尋人記》也是難得網上贏得正評的TVB節目，是誠意之作。

有網民在討論區數10集故事的感動之最，第4集「炒風再起時」的「小炒王」、第5集「『校草』的成績單」與第9集「堅定不『移』」同上榜，第1集的「小當家變大當家」的感動位有爭議。第9集有芬芬的故事，芬芬是弱智人士，共10兄弟姊妹，當年家人舉家移民美國，要留她在香港。當老師的二家姐婉薇不捨妹妹，取了綠卡後便返港照顧妹妹，25年後二家姐仍在港照顧芬芬。現在二家姐已73歲，芬芬也58歲，她每星期會到院舍探望妹妹，疫情期間她們只能在院舍外隔門相見。方東昇問二家姐由寓所行往院舍要多久，她說「9個字」(45分鐘），他發揮金句王本色，說只需要1個字，就是「愛」字！

「小炒王」張浩源重親情網民讚感動，還有彩蛋，是當年採訪的攝影師「尹大哥」也參與這集「炒風再起時」拍攝。張媽媽好眼利，在方東昇介紹「尹大哥」前，她早已認出他是當年的攝影哥哥。第5集「『校草』的成績單」 話題最多，皆因56歲的「校草」偉約瑟仍天生一副明星相，還有他答應受訪原因是紀念當年在節目中同受訪的兩個死黨，兩人已離世，他說三個人只剩下他一個，感覺好唏噓。

第10集尾聲，方東昇多謝受訪者與幫忙尋人的中間人。他說：「相信奇蹟才會遇上奇蹟」為節目寫下完美句號。

（即時娛樂）