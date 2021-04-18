揀歌出事 表現失準 18歲蔡愷穎成首位被淘汰《聲夢》學員 (14:47)

昨晚一集，兩位學員兩個只得一個有得留低。（無綫電視網上視頻截圖）

昨晚播出的《聲夢傳奇》出現首位被淘汰學員，蔡愷穎（Lolita）挑戰天后容祖兒的《心之科學》，但Lolita明顯失準兼走音，導師李克勤說：「同樣問題，第一晚比賽就已經選了一首前面很低，後面很激烈，需要力量去唱的歌，大家都想聽那句『陰森詭秘』，到底有多陰森，而且有沒有做到，第一次過到關，第二次就很明顯沒做到，會不會是因為你顧着弄皮帶，而令你分心呢？」

著名音樂監製舒文亦說：「這首歌對於上述各項都有好高要求，低的部分很低，高的部分很高，不能轉調，大部分人都無法轉調，選歌方面太進取，讓你有點吃虧。」其他學員禁不住落淚，要Lolita反過來安慰他們。

Lolita在社交網撰文訴心聲：「首先要感謝當初願意參加比賽的自己，參加呢個比賽八個月，好開心認識咗一班好好戰友，同埋好多好好嘅工作人員，仲要好多謝李生（李克勤）對我哋用心嘅指導，大家都幫咗我好多好多，仲要多謝我爸媽無限量嘅支持，加上網絡上經常同我打氣嘅大家。

雖然第一場比賽就因為種種原因而失準，但呢次經驗將會係我一次好重要嘅經驗，嚟緊我絕對唔會放棄唱歌，會繼續努力前行，就算冇得再上聲夢舞台，我都會繼續唱歌，堅持做我自己鍾意嘅事。

最後收到好多大家鼓勵既留言回覆，我會慢慢回覆，真係好感謝大家嘅支持，亦希望大家會繼續支持我，我DSE會加油，一星期後就開考啦。」

（即時娛樂）