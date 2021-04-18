女兒14歲｜何婉盈選擇做單親媽咪 自責感情生活重複犯錯 (15:35)

何婉盈的感情路上甚崎嶇，她曾跟魏駿傑（左圖）相戀，惜分手告終；之後她跟商人傅大全結婚，但離婚收場。（資料圖片）

何婉盈（Elaine）日前接受梁泰來主持的《1圈圈 星光背後》訪問。當年，年僅20歲的Elaine與郭藹明、蔡少芬參選港姐，並殺入5強，雖然她三甲不入，但獲無綫力捧；翌年，Elaine更獲華納唱片賞識，與葉玉卿、湯寶如等登上叱咤新人獎三甲，由她主唱的《再見亦是朋友》、《愛上你是我一生的錯》等紅遍K場。

對於當年歌星夢「一碟玩完」，Elaine坦承自己當年「雞仔聲」，拿叱咤新人銅獎時演出走音，更令她受盡抨擊，慶幸當年獲偶像劉德華鼓勵，才令她釋懷。事隔約30年再闖樂壇，並參與「音樂永續計劃」，Elaine翻唱劉德華經典歌曲《情感的禁區》。

她說：「今天人大了，唱歌才學懂放鬆，當年我雞仔聲，亦因太多工作，歌未練好就要入錄音室。這次選唱華仔歌，因為劉德華是我人生第一個偶像，我好記得拿新人獎表演不理想被噓，他在後台走過來拍一拍我膊頭跟我說句『人生有高有低，是必經過程，無問題的，你加油』，當時我非常感動，這件事我第一次講，不知華仔記不記得，但我記到今天。」

出完一張專輯後，何婉盈對唱歌失去信心，便專心拍劇，及至1996年退出娛圈，重返校園入讀港大。Elaine解釋因當時事業無突破，以及收入差有關，她說：「最初也鍾意拍劇，但之後3年幾，都是日接夜、夜接日，又捱夜又病，就會想自己的人生是否一直如此？再加上看着銀行戶口，是掹掹緊，哪有五位數？每月得五千、六千，那時覺得在娛樂圈5、6年也夠回憶了，碰巧港大收我，就再讀書還爸爸心願。」

Elaine直認感情上也任性，1993年事業上位期，就公開跟魏駿傑相戀，被問及這段3年情有否拖累事業？她說：「當時沒想得那麼深入，或許對歌手形象有影響，或許當時不公開會好些，但公開了也沒辦法，不能說後悔，都是人生一個過程。」

離開娛圈後，2001年她跟圈外商人結婚，奈何結婚不足兩年便離婚收場；2007年重遇中學同學交往後意外懷孕，最終她選擇當一個單親媽咪，囡囡現年14歲，她坦言自己感情一直重複犯錯，她說：「當年29歲加上爸爸病重，覺得女人是時候要結婚，沒想過對方生活習慣及人生價值觀，完全不適合自己。到35歲，又覺得做女人是時候要生BB，我經常跟阿女講，我人生不斷重複犯錯，成世人做得最啱就是生了她，因為我現在很開心，跟囡囡像朋友。」

Elaine指與女兒爸爸同居兩年多，才因性格不合分手，慶幸二人「再見亦是朋友」，未有對囡囡的成長帶來影響。

（即時娛樂）