專訪｜靠自己走出失戀低谷 胡子彤確定目標朝演員路進發 (20:21)

現年29歲的胡子彤，曾是香港棒球代表隊成員，2016年他以玩票性質參與電影《點五步》演出，結果憑片中細威一角奪得第36屆香港電影金像獎最佳新演員，因而帶來不少演出機會。他表示得獎後沒有壓力和包袱：「我從來不給自己壓力，就算現在有人和我說『你已經入行幾年，演戲應該要有進步』也沒壓力，最重要做好眼前工作。」雖然胡子彤會看別人對他的輿論，但純粹想知道外界怎樣看他，自己會過濾及反思；他承認心情會受影響，但很快將心態調整。「 豈可盡如人意，令每個人都喜歡自己，別人講我不好，不代表我就是不好，最重要是自己怎看自己」。

現在對工作充滿鬥志的他，原來曾跟其主演新片《二次人生》飾演的角色志行一樣，不清楚自己的人生目標；直至其後接觸多了關於這行的事物，修讀表演課程，對表演有更深認識，才確定目標向演員路進發。「我想做個可塑性高的演員，希望導演想到角色人選，就想起我」。

胡子彤與香港女飛魚歐鎧淳拍拖3年，感情穩定，不時放閃，至2019年12月分手。問到分手一事，是否他入行後最感失落的？胡子彤認為這只是人生其中一個經歷，可能他是藝人，才成為大家的焦點，「現在回頭看，OK喎，每個人都失戀過」。他坦言要靠自己走出失戀低谷，並透露當年治癒情傷的過程不算很久。

他自揭最失落反而是入行後第3年，覺得有點進退失據，「好像很忙，但不知自己在做什麼，直至去年疫情，有時間沉澱和沉思，讓自己想清楚想做什麼，是否想繼續做演員，從學習了解這行，以及表演多些的時候，今年再重新出發，爽！早前為電影試鏡，將所學的放膽運用出來，真的做到，爽到爆！不理最終是否被錄用，起碼更清楚自己方向，不會再形容自己是新演員，一定要向前行，有一點點進步也好」。

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（即時娛樂）