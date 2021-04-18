《Chill Club推介榜 年度推介20/21》得獎名單 (23:40)

《Chill Club推介榜 年度推介20/21》得獎名單︰

Chill Club年度男歌手

金獎︰林家謙

銀獎︰姜濤

銅獎︰陳卓賢

Chill Club年度女歌手

金獎︰林二汶

銀獎︰Serrini

銅獎︰李幸倪

Chill Club年度組合

金獎︰MIRROR

銀獎︰RubberBand

銅獎︰Dear Jane

Chill Club年度唱作歌手︰林家謙

Chill Club年度新人︰柳應廷

Chill Club年度之歌︰林家謙 《一人之境》

Chill Club年度十大歌曲

1.許廷鏗《無力感》

2.陳凱詠《天生二品》

3.MIRROR《IGNITED》

4.鄭中基《My Only One》

5.泳兒《溝渠暢泳》

6.姜濤《愛情簽證申請》

7.柳應廷《迴光物語》

8.李幸倪《幸福門》

9.陳卓賢、江𤒹生《蝸牛》合唱版

10.林家謙《一人之境》

Chill Club年度作曲人︰林家謙

Chill Club年度編曲︰林家謙

Chill Club年度填詞人︰黃偉文

Chill Club年度監製︰Edward Chan

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（即時娛樂）