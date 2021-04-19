否認撼ViuTV頒獎禮｜《開心大綜藝》超時15分鐘 曾志偉：好睇囉 (00:17)

【今晚直擊】ViuTV昨晚（18日）舉行首屆音樂頒獎禮《Chill Club推介榜 年度推介20/21》，無綫加碼炮製兩小時的《開心大綜藝》迎戰，請來電影《總是有愛在隔離》演員張智霖、張繼聰、錢嘉樂、張達明、蘇麗珊、陳家樂與黃百鳴亮相外，又有《智能愛人》及《欺詐劇團》兩劇演員，結果超時15分鐘，至晚上10時45分完騷。無綫副總經理曾志偉完騷後接受訪問，他表示：「因為玩遊戲多咗，好睇囉！下星期會維持一小時，不影響《晚間新聞》時段就OK，不會罰錢。」他又否認延長《開心大綜藝》是對撼ViuTV，「無得預，人哋搞頒獎典禮，頒獎禮經常over，好似上星期《口罩小姐》都長咗，頒獎典禮係可以超時的。我哋是因為這晚有一部電影、兩部劇上嚟宣傳，所以加長咗節目，《開心大綜藝》over無所謂，《勁歌金曲》是可以押後播，不過以後盡量維持一小時。」

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（即時娛樂）