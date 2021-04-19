失落年度男歌手 傳推聲夢導師換ViuTV獎 許廷鏗：邊有得咁換？ (11:38)

許廷鏗在昨晚（18日）舉行的ViuTV《Chill Club推介榜年度推介20/21》，僅憑《無力感》奪歌曲獎，「年度男歌手」三甲不入，結果被林家謙掃獎。

有指許廷鏗為穩奪男歌手金獎，曾推掉無綫節目《聲夢傳奇》擔任導師之邀，但最終三甲不入，問有否感到失望？他說：「黐線啦！不是呀！坦白說我反而開心見到很多不同單位都得到獎，我覺得頒獎禮最緊要這樣，新新舊舊打成一片，對我來講是一個Party，反而沒有年代差距，我覺得是開心的，大家都期待樂壇沒有青黃不接，我覺得體現到這件事。」

問可有期待奪「年度男歌手」金獎？他表示只想唱歌多一點，不認為一年的成績代表所有，反而很享受這頒獎禮，自己一點失落感也沒有。對於被指推無綫節目換ViuTV獎的報道，他說：「那有得這樣換？這個年頭還有這些？無綫有找我傾過做導師，但很早期我還與唱片公司有合約時，中間有些轉接時間，如果尊重音樂本質，有需要到我，可能會再出現也不出奇，這行有太多誤會，大家太多猜測。」

對於有傳他會重返星夢，他則說：「哪裏聽回來？繼續傳啦，不緊要，其實都沒有斷過接觸，從來我和過去合作的公司都是友好關係，雖然有傾偈，但沒理由自己問人有沒有意欲簽我，我和自己團隊一起工作，已經好幾年，和華納合作也是以公司架構模式，所以不要太擔心，對我來講工作沒什麼大問題，大家就期待我的新作品。」

（即時娛樂）