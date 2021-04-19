成為頒獎禮大贏家 林家謙壓力大致爆瘡肚瀉 預告重返幕後 (14:21)

唱作歌手林家謙在昨晚ViuTV《Chill Club推介榜 年度推介20/21》共掃6獎，包括年度男歌手金獎及年度歌曲，成為頒獎禮大贏家。

家謙上台領獎時流露不太相信神情，惹網民熱話，完騷後接受訪問時解釋，因性格低調和內向，才感不習慣「老是常出現」，大家將焦點放在他身上，會變成很大壓力，自爆頒獎禮前幾天，緊張到爆暗瘡又肚瀉。他說：「得獎後反而更緊張，因為好多人會討論我，對我應否得獎會有不同解讀。」

有網民指林家謙上台致謝時說話欠得體？他續說：「認識我的人都知道，我間中會搞笑，可能有些位做得不夠莊嚴。」家謙對於被指得獎也似木無表情，他自嘲向來木獨，只是被口罩遮掩笑容，隨即拉低口罩對鏡頭示範笑，證明心情不錯。

家謙從未想過得到男歌手金獎，大感意料之外，他自覺與男歌手仍有一大段距離，不過仍尊重每位樂迷投他一票。問到有粉絲擔心他因壓力過大會重返幕後，家謙承認有此想法：「太多討論我真的會『縮』，始終不習慣做幕前，當初都是為了試試自己親身唱自己創作的歌，沒有想過做明星或歌手，所以好擔心被人討論值不值得拿男歌手獎。」家謙打算今後更多參與幕後創作，以回饋粉絲，自問未夠能力獨自開演唱會，要儲更多自己歌曲才會考慮。

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（即時娛樂）