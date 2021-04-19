孖鄭伊健體驗做一日農夫 林珊珊一試愛上 打算租田耕種 (15:48)

鄭伊健與經理人林珊珊、珊珊女兒西瓜（李澄）、野人（李怡），雖然幕前合作機會不多，但公餘時間常相約活動，當珊珊的網上頻道《大家好ALL IS WELL》與浸會大學學生合作拍片，計劃體驗做一日農夫時，便邀請伊健、西瓜及野人體驗農夫生活，初次下田的珊珊一試愛上，計劃往後租田體驗鄉郊生活。

伊健知道今次要到農場體驗，早有準備戴了太陽帽拍攝，之前已有多次種田體驗的他說：「我之前都試過好多次，同住新界嘅朋友落田耕種，但珊珊佢哋應該第一次，每樣嘢都覺得新奇，有時會問一啲意想唔到嘅問題，初時奇怪佢哋點解咁問，但可能第一次好多嘢唔知，或者觀眾都唔一定知，今次嚟到呢度體驗農夫生活，令我哋認識多咗農場嘅嘢。大家城市人，為咗令自己身體健康，間中去郊外郁動吓、拎吓鋤頭，總好過成日坐喺度。耕種嚴格來講都係一種運動，不過係最輕鬆嘅運動，我唔覺得辛苦，有時間應該多啲到郊外耕種。」

珊珊雖然首次落田，但她已經愛上，「一直好期待，其實我好想試，所以由開會聽到要做一日農夫，已經好開心，到現場勞動咗一日，就更加想租一塊田耕種。剛才問過呢度啲朋友話真係可以租，公司同事都好支持我，希望可以好快實現」。

西瓜也説：「我嚟之前好擔心唔知應唔應付到，因為平時有啲嬌生慣養，又怕蟲又怕濕，估唔到雖然唔熟手，我又雞手鴨腳，又跌嘢又差啲將個鋤頭鋤到人，但非常enjoy，不過最開心係之後食新鮮蔬菜時，入口嫩滑新鮮，加埋天然配料，就明白我哋平日食嘅嘢有幾人功化。」

（即時娛樂）