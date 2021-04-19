獲男歌手銅獎感驚訝 陳卓賢避提女友Amy (16:48)

Anson Kong表示最驚喜是能跟好兄弟Ian一齊得獎。（鍾偉茵攝）

人氣組合MIRROR昨晚以大熱姿態，奪得「Chill Club年度組合」金獎，連同部分成員所得的個人獎項，全團掃下8個獎，成績理想。完騷後，隊長Lokman（楊樂文）表示原以為出席公司頒獎禮很輕鬆，得大獎卻很驚喜，心情波動，感謝粉絲投票支持，希望沒有說漏要致謝的人。

陳卓賢（Ian）獲「年度男歌手」銅獎時表現驚訝，他解釋沒有準備好，上台領獎致謝時有點混亂：「當時腦內一片空白，有意識的時候，已見工作人員舉出3隻手指，我以為剩下3秒，所以匆匆收聲，後來才知原來是有30秒，真是輸經驗。」

問到是否漏了多謝女友盧慧敏（Amy），Ian多謝所有在他身邊支持的人，只說得獎是意料之外，受寵若驚。他承認早前經歷了一些事情，令自己面對很大壓力，所以得獎是很好的強心針。

Anson Kong（江爗生）再次失落新人獎，卻得到歌曲獎，是否已有交代，他解釋自從叱咤頒獎禮後，已對獎項不大強求，最驚喜是能跟好兄弟Ian一齊得獎。

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（即時娛樂）