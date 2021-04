Marvel首齣華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),將於今年9月上映,首條預告片今日率先曝光,對於香港影迷來說,新片焦點當然集中在梁朝偉身上,他扮演加拿大籍男主角劉思慕的父親、即漫畫中的反派「滿大人」傅滿洲,電影公司疑為避免激嬲內地網民,把角色改稱為「文武」,從小把兒子「尚氣」訓練成超級高手,父子關係錯綜複雜。

在長約兩分鐘的預告片中,梁朝偉出場次數不少,僅次於劉思慕和女主角奧卡菲娜(Awkwafina),而且造型多變,由古裝到現代服飾都有,而且表情冷酷,眼神充滿殺氣,令人對新片充滿期待。

(即時娛樂)