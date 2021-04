名模Jessica C.(JC)前天33歲生日,老公安志杰和一對仔女跟JC慶祝,安志杰在Ig貼相,相中見到一家四口留家慶祝,並放滿氣球,安志杰以英文冧爆老婆:"I am so lucky to have you in my life (我很幸運在我的生命中擁有你)",至於2人的好友伍允龍(Philip)亦在Ig貼了和安志杰兩個仔女合照,相中兩個可愛小朋友,一人一邊蹺實契爺巨臂,Philip搞笑留言:「大家咁熟,嗌Philip哥哥得㗎啦﹗」

