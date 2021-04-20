慈善飄移大龍鳳｜「總理」身陷火海 馮盈盈陳楨怡夾埋整蠱林盛斌 (13:02)

由艾粒的少爺占和當奴﹑以及農夫的陸永和C君主持的無綫新節目《大整蠱》，昨晚播出第1集，農夫稱艾粒是「整蠱界始祖」，又自嘲是「整蠱界恥辱」。

艾粒第1個捉弄目標是薛家燕，並找人扮老虎匿入化妝間嚇家燕姐，相當大膽，最後果然嚇到家燕姐尖叫；之後農夫請黃美棋和何遠東吃加料雪糕，他們將Wasabi扮成綠茶雪糕，結果2人都中伏，場面搞笑。

節目重頭戲則是整蠱林盛斌（Bob），今次參與整蠱大計的包括馮盈盈﹑謝嘉怡﹑陳楨怡﹑鄭衍峰﹑專業特技人等，節目組炮製一個完美無瑕的虛構慈善表演項目，各單位都交足戲，合力炮製汽車飄移大事故，特技人更化身「總理」玩飄移，期間陳楨怡因為感「不適」而要退下火線，由Bob硬着頭皮頂上，他亦被飄移到暈頭轉向。

之後兩位「總理」為籌得善款，各自以飄移形式撞倒大型保齡球樽，豈料其中一位「總理」卻發生意外，座駕冒煙兼有爆炸場面，而「總理」亦陷火海，Bob見狀即拉住尖叫的馮盈盈離開，Bob還大叫：「滅火筒呀﹗」跟住Bob二話不說脫下西裝外套，企圖冚熄「總理」身上的火，不過工作人員已極速拿布和滅火筒救火，Bob心急說：「快報警﹗仲影嘅？要冰之類嗎？報警未？」擾攘一輪後，馮盈盈突然大叫：「Bob你睇下嗰邊﹗」然後一大幅「我真係整蠱你」的布條應聲而下，此時的Bob才知道被整蠱，露出無奈表情，盈盈和陳楨怡則耍冧向他道歉。

（即時娛樂）