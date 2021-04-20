廖啟智安息禮︱王祖藍蔣志光唱詩歌 田啟文稱陳敏兒堅強 (13:34)

【今日直擊】資深演員廖啟智（智叔）於3月28日因胃癌病逝，終年67歲。家屬今天在聖安德烈堂，為智叔舉行安息禮。由於疫情關係，不設公祭，會安排在網上直播安息禮，讓大家同步追思，亦可於紀念網頁上發文悼念，而所有帛金將以廖啟智名義，捐贈作慈善用途。

約12點50分，智叔遺孀陳敏兒和兩位兒子廖文哲及廖文信乘坐靈車，伴隨着安放智叔的白色靈柩抵達禮堂，傳媒一擁而上。至於詩歌班成員則包括：王祖藍、鄺文珣、蔣志光、杜燕歌、張崇德及太太劉美娟等。

香港電影工作者總會發言人田啟文受訪時表示，儀式上沒特別安排，相當簡單，家屬亦希望盡量簡單，他說：「我們會方有跟智叔家人傾過，但家屬想全部交回給兩位兒子揸主意和安排處理。主要都是跟從教會儀式，儀式進行時會關門不得進出，儀式也不會太複雜，很簡短。」問到陳敏兒現時心情如何？他說OK，一直很堅強。

智叔生前人緣極廣，門外放滿花牌，包括黃子華﹑劉青雲和郭藹明﹑張智霖和袁詠儀﹑郭富城和經理人小美﹑鄭裕玲﹑楊千嬅和丁子高﹑王維基﹑吳鎮宇夫婦﹑黎明﹑林超賢﹑楊超成和電視廣播有限公司等，而每位入內人士要掃安心出行及量體溫。

（即時娛樂）