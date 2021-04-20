被看穿腍善一面 關心妍怕紅衣復仇look嚇親囡囡 (14:14)

自2016年推出歌曲《關家姐》、《人生銀行》後，關心妍（Jade）終於有全新廣東歌面世，而且還是一口氣做好3首廣東歌，分別是《腍》、《愛的告別式》及《原諒的力量》，3首作品串連治癒系列，Jade以3種力度的唱法和曲風，帶領樂迷經歷由愛變恨、糾纏不清、再到放下原諒，跟大家經歷一場戀愛。

第一部曲《腍》，是由黃偉文（Wyman）為Jade度身訂做，唱出愛恨交織的愛情哲學。當Jade收到Wyman寫給她《腍》的歌詞後，她說：「他真的對我很清楚，當我看到他那份詞時，如果要用一個字去形容我，我是真的很『腍』，可能這個字是一般人不會認識，是腍善的意思，朋友都說雖然我外表好似好強，但其實得個殼，內裏就『腍滋滋』，Wyman看穿了我真實和裏面的性格。」

拍攝MV當日，Jade拍攝《腍》及《愛的告別式》MV，對Jade來說不是易事，除了考演技外，更要挑戰形象新嘗試，為配合《腍》MV故事骨幹，造型師特別為Jade搜羅了價值數萬多元的紅色絲質拖尾睡袍，以為避開性感一幕？導演卻要求她與男演員周祉君躺在牀上，還要有親密接觸，Jade緊張說：「結婚咁多年啦，攬住另一個男人，已經是很多年前的事，我叫對方放心，自己反而心跳加速，穿上紅色睡袍，仲諗返起在峇里結婚前一晚的回憶，這次是我人生第2次穿紅色睡袍。」

Jade可會擔心老公看到MV後的反應？她說：「其實他（老公）並不太清楚點拍法，一直以為是在牀上假扮抱起男主角，到現場才知這樣親密，幸好他不在現場監場，反而驚這個復仇look嚇親女兒。」

（即時娛樂）