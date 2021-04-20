念親恩｜黃樹棠兒子一字一淚念爸爸 父子出生入死冇隔夜仇 (16:08)

資深演員黃樹棠（棠哥）4月9日因肺癌離世，享年77歲。喪禮於下月5日在世界殯儀館設靈，翌日出殯。棠哥兒子黃榮璋對父親離世仍未釋懷，今日凌晨他在社交網貼相念亡父。

黃榮璋傷感寫道：「唔知點解對眼好似閂唔到個水喉，我好似一路記返起晒以前好開心嘅記憶，佢哋由細開始就好錫我，阿媽唯一一次揸住衣架想打我，追追吓都會變成一齊大笑，好開心咁冇咗件事，阿爸係一個武功高強嘅人，佢實打過我？對唔住，係無！佢兩個錫到我燶....而家兩個都唔喺度喇，媽媽嘅事好不容易先可以放下....」

黃榮璋表示父母臨終前，不約而同提及離婚一事，他寫道：「佢哋不約而同地喺走前都有提及離婚嘅事，對我嘅影響係最大，有點點對我抱歉，但係因為咁，我先有一個不一樣嘅童年，我而家想同你哋講，你哋對我好好，唔需要內疚，我一樣都係幸福的！你哋兩個都係我最重要嘅人！教識我好多做人嘅道理。

近呢十幾年我都同我爸相依為命，似兩兄弟多過父子，你冇錢有我頂住，我冇錢有你頂住，出生入死，雖然拗撬一定有，但係父子冇隔夜仇。

引用阿爸近年每日都會講嘅一句，我永遠都會記喺心：人唔需要貪心，要知足，『簡簡單單又一餐』便足夠了！我好掛住你呀﹗爸爸。」

（即時娛樂）