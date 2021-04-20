廖啟智安息禮｜嘆老公辛苦命 陳敏兒憶往事 不捨智叔離開 (17:15)

【今日直擊】廖啟智（智叔）的安息禮今午在尖沙嘴聖安德烈堂舉行，現場播放智叔生前點滴和片段，智叔遺孀陳敏兒的花牌放在亡夫遺照旁，並寫上「給我的最愛啟智 天國永生 永遠愛你 妻敏兒」。播放完片段後，陳敏兒和兩個囝囝廖文哲和廖文信在安息禮上致辭，細訴和智叔的生活點滴。

敏兒說：「頭先我哋同智叔要道別嘅時候，我同佢講嘅一句說話，就係『辛苦你喇，你依家可以好好休息』，我哋好感激佢嘅辛勞，成就我哋好多嘢，佢係咁做係咁做，好辛苦，好少休息。

其實過去1年香港疫情，讓我哋更加親密，因為佢冇乜工開，我哋冇乜活動，好多時困住喺屋企，傾好多嘢，傾吓疫情後我哋去邊度旅行，智叔嗰時約定我，疫情完咗開到關後，要返國內睇名山大川，我哋睇定地圖排晒序，結果呢個中國夢，我哋冇辦法完。

我覺得佢真係辛苦命，我哋休息時間好少，但我好記得喺1984年，我哋竟然請咗兩個月，嗰時喺TVB做咗幾年儲咗啲錢，80年代啲後生仔好興有個夢想要去歐洲流浪，廖啟智一樣都有呢個夢，我為咗圓佢呢個夢，當然我哋唔係乜嘢流浪，但當時揹住背囊去到歐洲，去到當地冇乜人識我哋，我哋真係想點玩都得，我哋揹住背囊去住Hostel，甚至去巴黎試過有一晚瞓街，去人哋大學嘅canteen食嘢，因為我哋慳，好慳先可以做到兩個月歐洲旅行，由於慳嘅緣故，我哋買嘅機票，都要買平機票，唔係直航機票，係要坐20幾個鐘頭嗰啲。

點知弊啦，我哋計錯數，10號返港，點知時差係要11號先到香港，但我哋告假係去到10號要返工，打電話返TVB，要告多一日假，點知TVB話唔得，10號廖啟智要返嚟拍外景，不能夠延長多一日，咁點算好呢？就拿拿林買一張單程機票，佢用直航方式準時10號返去，咁我哋要慳，所以我就照搭20幾個鐘頭機，遲佢一日返港，同一日我哋去到機場，佢入閘時佢回頭望我，跟住佢流眼淚，我見到喊，我忍唔住又喊，於是兩個就喺機場閘口攬住喊到淚人…

去到今時今日，呢個往事提醒我，原來生離死別，哪怕會知道你好快會同佢重聚都好，仍然會唔捨得，好似此時此刻，佢喺病房知道就快要離開，佢好多眼淚好多嘅唔捨得，佢嘅唔捨得，正正佢係一個好有責任嘅人，放唔低囝囝，放唔低呢個老婆，佢同我講：『敏兒，我係諗住我殿後㗎，依家要留低你，辛苦你。』

佢就係一個咁有責任嘅人，佢唔係害怕死亡，佢真係好唔捨得我哋，但我哋3個好想畀佢知道，其實我哋好掂，我哋好照顧到自己，當我睇到呢條片時，我都深深被感動，佢有一個好好質素，我希望呢個質素，會成為我哋廖家好好質素，就係有責任感同埋尊重人。（向身旁兩個兒子問）做唔做得到呀？加油！」

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（即時娛樂）