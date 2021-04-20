廖啟智安息禮｜兒子吹口琴哀別智叔 文哲文信憶父子情 (18:05)

【今日直擊】廖啟智（智叔）的大仔廖文哲和二仔廖文信，在安息禮上吹口琴送別父親。文哲在台上細訴和父親的點滴：「佢（智叔）係一個愛家人、好愛我嘅爸爸，佢對我嘅愛近乎溺愛程度，我剛升高小嗰陣，佢平時工作好忙，但一直會接送放學，我升高小時，我同佢講我想學自行放學，佢第一個反應係應承，但心裏係非常擔心，喺佢眼中我仲係小朋友，但佢應承我呢個請求，我好開心自己放學，但其實喺我自行放學期間，佢有幾次喺學校跟住我，跟我返屋企，確保我平安，呢件事佢之後同我講，佢好尊重我決定，同時亦好關心我，暗中保護我，佢畀我嘗試（自行放學）我好感恩。

跟住慢慢大個，同智叔關係其實唔係話特別好，因為佢性格係一個嚴守規律，同埋界線定得好清晰嘅人，而我本身好隨性，比較我行我素，我哋性格差異愈來愈大，我係有一段時間好驚同佢相處，我有好多行為，佢係非常不滿，但佢會尊重我所有決定，但同時可能有少少責怪我，喺心底裏我會覺得，其實佢唔鍾意我，我會有呢個錯覺，佢同我相處好唔開心。

大個之後，同佢關係唔係close，但佢心底好愛我，早幾年我去澳洲讀書，離開異地、離開父母，每次我放假返嚟，佢都會喺機場接我，每次見到佢第一眼，佢係打從心底裏笑出嚟，佢係非常掛住我，雖然性格不合，但嗰個笑容話我知，佢係幾咁掛住我，佢呢個笑容亦話我知，我返到嚟有屋企感覺，所以佢係一個非常愛我嘅爸爸。」

二仔廖文信則說：「我同爸爸都算幾friendly，喺屋企有時叫佢『智叔』，特別呢幾年我做production方面嘅嘢，呢樣係佢專長，畀好多意見我，我本身唔叻做編劇同幕前演出，每當我要做呢啲嘢，會問佢意見，我自己比較怕醜，作品唔夠膽拎畀人睇，唯獨係家人同埋佢，我放心畀佢哋睇，每次佢都畀好多寶貴意見。

年頭佢喺醫院，我搵咗啲勵志小故事，喺醫院讀畀佢聽，原意解悶及滋潤心靈，佢真係好鍾意教人，佢執我讀成點，尾音呀、抑揚頓挫唔夠、語速同語氣，結果成為我哋新活動，喺屋企冇，醫院獨有，每日都會講幾個故事，亦有一家人喺醫院圍讀劇本《相約星期二》，呢個係佢好鍾意嘅舞台劇，佢都曾經演出過。

裏面講述一個患有絕症教授，在生時候為自己搞一個喪禮，原因係覺得過身後先搞喪禮，佢啲朋友或親人嚟到，佢冇辦法再聽到，咁係一件好可惜嘅事，佢受呢件事啟發，叫我哋一家人每人同佢講，我哋最後想同佢講嘅嘢，所以我哋3個寫咗封信讀畀佢聽，媽媽亦搵咗好多朋友、同事、親人，錄啲說話畀佢聽，睇完後好多人惜佢好開心，佢依家返天家，冇機會再請教佢同問佢意見，但自己好感恩成為佢最後學生，成為一個令佢驕傲嘅學生同兒子。」

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（即時娛樂）