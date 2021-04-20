廖啟智安息禮｜智叔生前吩咐播《天家裏》 陳敏兒代領「人生金像獎」 (18:55)

【今日直擊】陳敏兒在丈夫廖啟智（智叔）的安息禮上，提到15年前離世的孻仔廖文諾，敏兒說：「喺2006年，我第3個仔諾諾因病離世，為咗預備呢個小朋友去迎接死亡，我哋特別將聖經裏面形容天堂嘅一啲圖像，變成一個小朋友能夠明白嘅一啲說話，再同佢講，然後我哋一家五口包括諾諾同智叔，做咗一首歌叫做《天家裏》，諾諾離世之後，智叔好思念呢個仔，佢日日都要聽呢首歌，咁多年冇停止過，當日喺醫院時，佢同樣見到醫生同護士會講『你聽吓我個仔呢首歌』，然後佢（智叔）特別吩咐我哋，喺佢安息禮一定要播呢首歌畀大家聽，雖然其實唱得唔係幾好，但呢個係智叔嘅心意，大家一齊聽吓我哋一家五口嘅《天家裏》。」

在《天家裏》有很多智叔一家五口珍貴合照，包括一家人慶祝生日照片，諾諾在病牀中和父母合照，還有智叔、敏兒和大仔二仔外遊的溫馨合照等。

安息禮尾聲時，陳敏兒再次上台，她感謝製作團隊好有心幫智叔籌辦美麗又平安的安息禮，她說：「相信智叔一定收貨及開心，智叔離世後，我睇到唔同地域、唔同宗教及唔同政見嘅人，對佢有好多正面肯定，我心裏面好感動，我亦諗唔到安息禮有咁多人出席。我個感覺就好似所有人，送咗最後一個獎畀廖啟智，我好感激大家一齊聯手送畀佢呢個人生金像獎，我依家代廖啟智去領獎，再一次多謝大家對智叔嘅愛，多謝你哋！」

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（即時娛樂）