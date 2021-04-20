廖啟智安息禮｜三母子表現堅強 陳敏兒指智叔親揀遺照 (19:10)

陳敏兒表示智叔親自揀的遺照放在禮堂外，而她再為智叔揀了一張靚仔相做遺照（右圖）。（劉永銳攝）

【今日直擊】資深演員廖啟智（智叔）的安息禮今天在聖安德烈堂舉行，傳媒被安排到禮堂外採訪。安息禮於下午2時半閉門進行，禮堂佈置簡約，門外擺放了一張智叔架着墨鏡、在萬里長城影的照片。陳敏兒表示這是智叔自己揀的遺照，她還對方心願，並放在禮堂外，但因為沒人會用戴太陽眼鏡的照片做遺照，所以她再親自揀了智叔靚仔相做遺照。

智叔縱橫影視圈多年，是公認好戲之人，不少圈中人前來送別，包括郭富城和經理人小美、林嘉欣、方平和太太鮑起靜、方中信、米雪、黃日華與女兒、李佳芯、黎諾懿、錢嘉樂、岑建勳、艾威、麥景婷、林建明、歐錦棠夫婦、杜琪峯和太太、羅蘭、鍾舒漫、白只和女友顏卓靈等。王祖藍、鄺文珣、蔣志光、杜燕歌、張崇德及太太劉美娟等則擔任詩歌班成員獻唱。

下午約3點45分完成所有儀式後，陳敏兒和兩位兒子廖文哲及廖文信，伴隨着靈柩步出禮堂，由文哲捧着爸爸遺照，三人目送靈柩上車，三母子表現堅強，之後登上靈車離開。

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（即時娛樂）