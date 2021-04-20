廖啟智安息禮｜鮑姐方中信難捨好友 米雪讚智叔跑姿：永遠都咁靚仔 (19:41)

【今日直擊】鮑起靜（鮑姐）、米雪和方中信今日出席好友廖啟智的安息禮，3人對於好友離世，難掩不捨之情。鮑姐講到鼻頭通紅，她說安息禮在很安詳和溫暖氣氛下進行，雖然大家很悲傷，但智叔是在大家祝福下離開。

方中信開口不久便講不下去，要整頓數秒才能繼續。他指與智叔相識多年，記得拍完《無雙》後，周潤發便叫他們一起跑步，大家跑了4年，看着對方很開心，但在最開心的時候離開了他們，是有點不捨得，他說：「最後一次是去年11月底，之後都沒有去醫院探智叔，因不想騷擾他。」

米雪提起故友也眼濕濕，她大讚智叔的跑姿，永遠是很靚仔，就如場內小冊子封面張相一樣，記得初加入跑隊時，智叔很照顧她。

問到能陪智叔一起跑完人生最後一段路，是否都沒遺憾了？三人都表示沒遺憾，方中信說：「因為我們跑步這幾年，他開朗了很多，變得愈來愈開心。」鮑姐也相信往後他們跑步時，智叔都會在。

與智叔合作多年，最欣賞對方什麼？鮑姐大讚智叔對每個工作都揸得很實，永不放棄，她說：「我和他做過舞台，他每場都發揮得很穩定，很敬業專業，又很關心和熱愛電影圈。」

談到智叔遺願是開拍電影《翻兜人生》培育新人，鮑姐表示一定會開拍，只要有需要，他們必定一呼百應。至於可擔心陳敏兒的情况？米雪表示不擔心，對方很堅強，在安息禮上一直帶領大家，在開心和安詳氣氛下送別智叔。

相關新聞：廖啟智安息禮｜三母子表現堅強 陳敏兒指智叔親揀遺照

相關新聞：廖啟智安息禮｜智叔生前吩咐播《天家裏》 陳敏兒代領「人生金像獎」

相關新聞：廖啟智安息禮｜兒子吹口琴哀別智叔 文哲文信憶父子情

相關新聞：廖啟智安息禮｜嘆老公辛苦命 陳敏兒憶往事 不捨智叔離開

相關新聞：廖啟智安息禮︱郭富城杜琪峯羅蘭送別智叔

相關新聞：廖啟智安息禮︱王祖藍蔣志光唱詩歌 田啟文稱陳敏兒堅強

（即時娛樂）